Ревнивый волгоградец спалил автомобиль бывшей возлюбленной Печать
Скандалы и ЧП
16.01.2017 15:42

Ревнивый волгоградец спалил автомобиль бывшей возлюбленной

Полиция возбудила в отношении жителя Советского района уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».

Инцидент произошел ночью 14 января на улице Казахской. На пульт пожарной службы поступило сообщение о возгорании автомобиля «Ниссан». Когда пожарные прибыли на место, пламя перекинулось на соседние авто «Хендэ» и «Дэу».

В ходе проверки места происшествия экстренным службам удалось установить, что иномарка загорелась в результате поджога.

Вскоре оперативникам удалось задержать и виновника. Им оказался 50-летний житель Советского района. Как выяснили полицейские, мужчина облил авто бензином и поджог в порыве ревности к своей бывшей сожительнице.

Теперь за такой необдуманный поступок ревнивцу грозит до 5 лет тюремного срока.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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