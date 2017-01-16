Ревнивый волгоградец спалил автомобиль бывшей возлюбленной

Инцидент произошел ночью 14 января на улице Казахской. На пульт пожарной службы поступило сообщение о возгорании автомобиля «Ниссан». Когда пожарные прибыли на место, пламя перекинулось на соседние авто «Хендэ» и «Дэу».

В ходе проверки места происшествия экстренным службам удалось установить, что иномарка загорелась в результате поджога.

Вскоре оперативникам удалось задержать и виновника. Им оказался 50-летний житель Советского района. Как выяснили полицейские, мужчина облил авто бензином и поджог в порыве ревности к своей бывшей сожительнице.

Теперь за такой необдуманный поступок ревнивцу грозит до 5 лет тюремного срока.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»