Под Волгоградом пьянка соседей дошла до поножовщины Печать
Скандалы и ЧП
16.01.2017 17:21

Под Волгоградом пьянка соседей дошла до поножовщины

В минувшие выходные в больницу Ленинского района с ножевым ранением доставили 64-летнего мужчину.

Кровавая разборка произошла 14 января в одном из поселков Ленинского района.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в гости к потерпевшему пришел сосед. Мужчины стали распивать спиртное, после чего между ними вспыхнула ссора. 43-летний безработный сосед стал сначала оскорблять хозяина квартиры, а в порыве ярости схватил нож и ударил его.

Раненый 64-летний местный житель был доставлен с ножевым ранением в ближайшую больницу, медики которой и вызвали полицию.

В результате в отношении соседа было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За данное преступление соседа ждет до 10 лет тюрьмы.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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