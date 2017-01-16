Под Волгоградом пьянка соседей дошла до поножовщины

Кровавая разборка произошла 14 января в одном из поселков Ленинского района.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в гости к потерпевшему пришел сосед. Мужчины стали распивать спиртное, после чего между ними вспыхнула ссора. 43-летний безработный сосед стал сначала оскорблять хозяина квартиры, а в порыве ярости схватил нож и ударил его.

Раненый 64-летний местный житель был доставлен с ножевым ранением в ближайшую больницу, медики которой и вызвали полицию.

В результате в отношении соседа было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За данное преступление соседа ждет до 10 лет тюрьмы.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»