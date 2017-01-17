При пожаре в Волгограде пострадала женщина

Около 22.00 16 января в пажарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Песчанокопской. Загорелись вещи в жилой квартире на втором этаже.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, ликвидировать огонь в квартире удалось спустя полчаса. В результате происшествия пострадала женщина 1970 года рождения.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»