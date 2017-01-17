Житель Волгоградской области получил 12 лет за убийство приятелей



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Региональном управлении СК РФ, подсудимый Владимир Московкин признан виновным по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Следователи установили, 19 марта 2016 года около 21:00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения на улице вступил в конфликт с двумя односельчанами. Мужчины были тоже пьяны, поэтому вскоре затеяли драку, набросившись на Московкина с кулаками.

Московкин решил, что голыми руками одному ему не справиться. Поэтому он пошёл домой, взял припрятанный пистолет и, вернувшись, застрелил обидчиков. Пострадавшие получили смертельные ранения и скончались на месте. Их тела были обнаружены утром женой одного из них.

Вскоре Московкин был задержан. Он признал свою вину и указал на орудие убийства — самозарядный травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 9 мм.

Теперь подсудимому предстоит провести долгий срок в исправительной колонии строгого режима. Государственным обвинителем выступила прокуратура Даниловского района.



Лилия Финько

Фото: архив СК России