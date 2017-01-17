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|Самолет «Аэрофлота» совершил жесткую посадку в Волгограде
|Скандалы и ЧП
|17.01.2017 10:18
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 16 декабря в 21.40 самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь по своему расписанию из волгоградского аэропорта в Москву. Сначала полет был отложен в связи с плохими погодными условиями, затем пассажирам сообщили о технических неисправностях судна.
Как оказалось, при посадке в аэропорту самолет совершил жесткое касание. В результате чего пилот принял решение посадить самолет на полосу со второго раза.
Из-за жесткой посадки рейс был перенесен сначала на 2.30 ночи 17 января, а затем на 12.30 дня. На данный момент на сайте аэропорта сообщается об отмене рейса.
Отметим, что сегодня утром волгоградский гидрометцентр опубликовал штормовое сообщение об ухудшении видимости в городе из-за дымки.
Согласно онлайн-табло аэропорта «Волгоград», рейс СУ1777 Волгоград-Москва на 12.30 от компании «Аэрофлот» был перенесен на более позднее время. Рейс СУ1189 на 14.30 до столицы отменен.
Юлия Соболева
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