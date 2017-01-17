Самолет «Аэрофлота» совершил жесткую посадку в Волгограде Печать
Скандалы и ЧП
17.01.2017 10:18

Самолет «Аэрофлота» совершил жесткую посадку в Волгограде

Рейс Волгоград-Москва был перенесен на следующий день из-за технической неисправности и плохих погодных условий. Сейчас сообщается об отмене рейса.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 16 декабря в 21.40 самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь по своему расписанию из волгоградского аэропорта в Москву. Сначала полет был отложен в связи с плохими погодными условиями, затем пассажирам сообщили о технических неисправностях судна.

Как оказалось, при посадке в аэропорту самолет совершил жесткое касание. В результате чего пилот принял решение посадить самолет на полосу со второго раза.

Самолет «Аэрофлота» совершил жесткую посадку в Волгограде

 

 

 

 

 

 

 

 

Из-за жесткой посадки рейс был перенесен сначала на 2.30 ночи 17 января, а затем на 12.30 дня. На данный момент на сайте аэропорта сообщается об отмене рейса.

Отметим, что сегодня утром волгоградский гидрометцентр опубликовал штормовое сообщение об ухудшении видимости в городе из-за дымки.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Волгоград», рейс СУ1777 Волгоград-Москва на 12.30 от компании «Аэрофлот» был перенесен на более позднее время. Рейс СУ1189 на 14.30 до столицы отменен.

Самолет «Аэрофлота» совершил жесткую посадку в Волгограде

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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