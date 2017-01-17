16 января в 15:45 25-летний водитель на автомашине "Богдан-2110", находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поселке Мирный на улице Крайняя д. 1 при подъезде к производственной территории не справился с управлением и наехал на открытый шлагбаум.

В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летний пассажир "десятки" от полученных травм скончался на месте аварии.

Надира Коннова