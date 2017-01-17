Осужденного наказали за татуировку



Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в исправительных учреждениях региона прошла проверка исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму.

В ходе проверки было установлено, что один из заключённых ФКУ «Исправительная колония №9» УФСИН России по Волгоградской области публично демонстрировал фашистскую символику.

Как оказалось, на груди и правой руке арестанта набита татуировка в виде свастики.

«При этом он неоднократно публично демонстрировал указанную татуировку другим осужденным, нарушая установленную правилами внутреннего распорядка форму одежды», отметили в ведомстве.

По данному факту было принято решение привлечь мужчину к административной ответственности по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ («Публичное демонстрирование нацистской символики»).





Лилия Финько

Фото: архив СК России