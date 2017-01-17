Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 16 января в 18:40 29-летняя женщина-водитель на автомашине "Дэу Матиз", совершая движение задним ходом, не убедилась в безопасности своего маневра и наехала на двух пешеходов 55 и 65 лет, которые двигались по дороге внутри дворовой территории дома № 7 а по улицы Клименко.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы с травмами были доставлены в больницу.

Надира Коннова