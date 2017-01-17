В результате взрыва на Комсомольском мосту пострадал человек

Около 10 утра 17 января на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о взрыве газового баллона на Комсомольском путепроводе. На место происшествия незамедлительно выехала спасательная бригада.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, на месте взрыва был обнаружен пострадавший мужчина с ранениями рук и ног.

По предварительной версии спасателей, инцидент произошел в результате неправильной эксплуатации газового баллона при проведении ремонтных работ.

Сейчас на месте взрыва работают медики и полиция. Подробности произошедшего уточняются.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»