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|В результате взрыва на Комсомольском мосту пострадал человек
|Скандалы и ЧП
|17.01.2017 11:19
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Около 10 утра 17 января на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о взрыве газового баллона на Комсомольском путепроводе. На место происшествия незамедлительно выехала спасательная бригада.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, на месте взрыва был обнаружен пострадавший мужчина с ранениями рук и ног.
По предварительной версии спасателей, инцидент произошел в результате неправильной эксплуатации газового баллона при проведении ремонтных работ.
Сейчас на месте взрыва работают медики и полиция. Подробности произошедшего уточняются.
Юлия Соболева
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