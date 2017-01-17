Директор фирмы из Волжского идет по суд за мошенничество при реконструкции детсада Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
17.01.2017 12:00

Директор фирмы из Волжского идет по суд за мошенничество при реконструкции детсада

Завершено расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческой фирмы, занимающейся строительством зданий и сооружений, в совершении мошенничества в крупном размере.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе в региональном ГУ МВД России, 63-летний житель города Волжского в 2014 году заключил с администрацией Быковского муниципального района контракт на выполнение комплекса работ по реконструкции детского сада. Дошкольное учреждение расположено в одном из сел Быковского района. В рамках исполнения муниципального контракта волжанин предоставил ряд актов приемки. При этом, он завысил в них объемы и качество выполненных работ, за которые администрация Быковского муниципального района произвела ему оплату в полном объеме. После поступления денег на расчетный счет фирмы обвиняемого, мужчина распорядился ими по собственному усмотрению.

В результате противоправных действий со стороны директора коммерческой фирмы бюджету Волгоградской области был причинен материальный ущерб на сумму более 650 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, а причиненный ущерб возместил в полном объеме.

Надира Коннова

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