Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в отношении нерадивого руководителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

По данным следователей, восемь работников компании не получали зарплату на протяжении около пяти лет, трудясь почти бесплатно. Общая сумма задолженности перед терпеливыми работниками составила более миллиона рублей.

При этом, как оказалось, денег у фирмы было достаточно, чтобы выплатить зарплату, однако руководство фирмы тратило средства на более «важные» цели: оплата коммунальных услуг, хозяйственных нужд и расчёты с поставщиками.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Следует отметить, что аналогичный случай недавно произошёл в другом районе Волгоградской области.

Как было установлено, руководство компании, расположенной в Котово, не выплачивало зарплату трём подчинённым с января по сентябрь 2016 года, задолжав им более 200 тысяч рублей.

Средства, предназначенные для зарплаты, также тратились на оплату счетов, в частности — коммунальных услуг, налогов и кредитов, взятых директором на личные нужды.

В настоящий момент следователи Котовского района также занимаются уголовным делом, инкриминируемым руководителю этой фирмы по ч.2 ст.145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

Лилия Финько

Фото: globallookpress