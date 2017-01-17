Пьяный священник в Ростове-на-Дону устроил массовое ДТП. ВИДЕО

Как стало известно "СоцИнформБюро" со ссылкой на ростовский главк МВД, по предварительным данным, 25-летний водитель машины Mitsubishi АSX столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21099, после чего обе машины врезались в припаркованные возле проезжей части автомобили.

Полиция установила, что водитель Mitsubishi управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали и были доставлены в больницу двое пассажиров иномарки: женщина и восьмилетний мальчик.

Надира Коннова

