Пьяный священник в Ростове-на-Дону устроил массовое ДТП. ВИДЕО Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
17.01.2017 13:24

Пьяный священник в Ростове-на-Дону устроил массовое ДТП. ВИДЕО

Нетрезвый священник в Ростове-на-Дону стал виновником дорожного происшествия с участием семи машин. В аварии пострадали два человека, в том числе ребенок.

Как стало известно "СоцИнформБюро" со ссылкой на ростовский главк МВД, по предварительным данным, 25-летний водитель машины Mitsubishi АSX столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21099, после чего обе машины врезались в припаркованные возле проезжей части автомобили.

Полиция установила, что водитель Mitsubishi управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали и были доставлены в больницу двое пассажиров иномарки: женщина и восьмилетний мальчик.

Надира Коннова

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