Женщина на Lexus заблокировала проезд петербургским пожарным Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
17.01.2017 14:09

Женщина на Lexus заблокировала проезд петербургским пожарным

В Санкт-Петербурге женщина-водитель заблокировала проезд пожарным машинам, которые спешили на вызов. В итоге спасателям пришлось добираться в объезд.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на опубликованный 15 января пост в одной из групп в социальной сети ВКонтакте, инцидент произошел на улице Оптиков, возле дома 50/2.

Пользователь под псевдонимом Lena Nova написал: "Девица на Lexus не дает проехать МЧС и скорой со словами: "Это не мой дом, мне пофиг"!" К опубликованной записи прилагается несколько фотографий, сделанных из окна одного из ближайших зданий.

Отметим, что это уже не первый случай, когда россияне блокируют проезды экстренным службам. Так, 10 января в Петропавловске-Камчатском машине скорой помощи, ехавшей с включенными спецсигналами на вызов, заблокировали путь женщина-водитель и ее спутник. Медикам пришлось потратить на дорогу 13 минут вместо 3. К моменту прибытия бригады скорой помощи пациент скончался. Интернет-пользователи создали петицию, в которой просят, помимо штрафа в 500 рублей, привлечь нарушительницу к уголовной ответственности. На момент публикации её подписали более 46 707 человек. Также пользователи, которых потряс резонансный инцидент на Камчатке, устроили травлю автохамам в социальной сети.

Стало известно, что представители комитета Государственной думы РФ по охране здоровья уже выступили с инициативой введения уголовной ответственности для тех, кто препятствует проезду "скорой".

Препятствование работе медицинского персонала будет расцениваться, как попытка помешать оказанию помощи. Если в результате таких действий произошла смерть, то гражданин может быть привлечен к ответственности за непреднамеренное убийство.

Изменения в законопроект Минздрава планируется внести в ходе заседания, которое пройдёт в феврале 2017 года.

Надира Коннова

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru