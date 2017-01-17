Плата за парковку в аэропорту была завышена
Антимонопольная служба признала повышение платы за стоянку на парковке аэропорта с 16 по 60 минуту н....
За 2016 год Москва лишилась десятков исторических зданий
По итогам 2016 года общественное движение «Архнадзор» подготовило список московских утрат, объединив....
|Женщина на Lexus заблокировала проезд петербургским пожарным
|Скандалы и ЧП Главные новости
|17.01.2017 14:09
|
Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на опубликованный 15 января пост в одной из групп в социальной сети ВКонтакте, инцидент произошел на улице Оптиков, возле дома 50/2.
Пользователь под псевдонимом Lena Nova написал: "Девица на Lexus не дает проехать МЧС и скорой со словами: "Это не мой дом, мне пофиг"!" К опубликованной записи прилагается несколько фотографий, сделанных из окна одного из ближайших зданий.
Отметим, что это уже не первый случай, когда россияне блокируют проезды экстренным службам. Так, 10 января в Петропавловске-Камчатском машине скорой помощи, ехавшей с включенными спецсигналами на вызов, заблокировали путь женщина-водитель и ее спутник. Медикам пришлось потратить на дорогу 13 минут вместо 3. К моменту прибытия бригады скорой помощи пациент скончался. Интернет-пользователи создали петицию, в которой просят, помимо штрафа в 500 рублей, привлечь нарушительницу к уголовной ответственности. На момент публикации её подписали более 46 707 человек. Также пользователи, которых потряс резонансный инцидент на Камчатке, устроили травлю автохамам в социальной сети.
Стало известно, что представители комитета Государственной думы РФ по охране здоровья уже выступили с инициативой введения уголовной ответственности для тех, кто препятствует проезду "скорой".
Препятствование работе медицинского персонала будет расцениваться, как попытка помешать оказанию помощи. Если в результате таких действий произошла смерть, то гражданин может быть привлечен к ответственности за непреднамеренное убийство.
Изменения в законопроект Минздрава планируется внести в ходе заседания, которое пройдёт в феврале 2017 года.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
14:56
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
-
14:17
В Сочи буйного пассажира выгнали из самолета
-
14:09
Женщина на Lexus заблокировала проезд петербургским пожарным
-
13:52
Банкротиться в России станет проще
-
13:24
Пьяный священник в Ростове-на-Дону устроил массовое ДТП. ВИДЕО
-
13:00
Неплательщик алиментов встал на путь исправления после обязательных работ
-
12:35
Жители Волгоградского региона задолжали за коммуналку более 1 миллиарда рублей
-
12:26
Волгоградские отделения Сбербанка превращаются в ночлежки для бомжей
-
12:00
Директор фирмы из Волжского идет по суд за мошенничество при реконструкции детсада
-
11:57
Под Волгоградом директор предприятия 5 лет не платила зарплату подчинённым
-
11:33
Камышинский мультипликатор "отомстил за слитого Шерлока"
-
11:19
В результате взрыва на Комсомольском мосту пострадал человек
-
11:06
На севере Волгограда автоледи на "Матизе" задним ходом сбила двух пешеходов
-
10:52
Осужденного наказали за татуировку
Самое читаемое
-
14:09
Женщина на Lexus заблокировала проезд петербургским пожарным
-
13:24
Пьяный священник в Ростове-на-Дону устроил массовое ДТП. ВИДЕО
-
12:00
Директор фирмы из Волжского идет по суд за мошенничество при реконструкции детсада
-
11:57
Под Волгоградом директор предприятия 5 лет не платила зарплату подчинённым
-
11:19
В результате взрыва на Комсомольском мосту пострадал человек
-
11:06
На севере Волгограда автоледи на "Матизе" задним ходом сбила двух пешеходов
-
10:52
Осужденного наказали за татуировку
Последние комментарии
-
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
Заход солнца Волгоград -20:10:31 (22.06.2017) Восход солнца Волгоград- 04:00:11 (22.06.2017) Заход ... >>
-
-
Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году
-
Заход солнца Волгоград -20:10:31 (22.06.2017) Восход солнца Волгоград- 04:00:11 (22.06.2017) Заход ... >>
-
-
Осужденного наказали за татуировку
-
Ололопхпхпаха ору,не надо быть вором,чтобы знать,что свастика означает отрицание к властям и режиму,при ... >>
-
-
Плата за парковку в аэропорту была завышена
-
Кто эти люди из «НОВАПОРТ Трейдинг»? Страна должна знать своих героев! >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
Сказочные персонажи объяснят мигрантам, как себя вести
-
Самому главному мигранту Собянину методичка не помогла. И что с ним делать? >>
-