Женщина на Lexus заблокировала проезд петербургским пожарным

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на опубликованный 15 января пост в одной из групп в социальной сети ВКонтакте, инцидент произошел на улице Оптиков, возле дома 50/2.

Пользователь под псевдонимом Lena Nova написал: "Девица на Lexus не дает проехать МЧС и скорой со словами: "Это не мой дом, мне пофиг"!" К опубликованной записи прилагается несколько фотографий, сделанных из окна одного из ближайших зданий.

Отметим, что это уже не первый случай, когда россияне блокируют проезды экстренным службам. Так, 10 января в Петропавловске-Камчатском машине скорой помощи, ехавшей с включенными спецсигналами на вызов, заблокировали путь женщина-водитель и ее спутник. Медикам пришлось потратить на дорогу 13 минут вместо 3. К моменту прибытия бригады скорой помощи пациент скончался. Интернет-пользователи создали петицию, в которой просят, помимо штрафа в 500 рублей, привлечь нарушительницу к уголовной ответственности. На момент публикации её подписали более 46 707 человек. Также пользователи, которых потряс резонансный инцидент на Камчатке, устроили травлю автохамам в социальной сети.

Стало известно, что представители комитета Государственной думы РФ по охране здоровья уже выступили с инициативой введения уголовной ответственности для тех, кто препятствует проезду "скорой".

Препятствование работе медицинского персонала будет расцениваться, как попытка помешать оказанию помощи. Если в результате таких действий произошла смерть, то гражданин может быть привлечен к ответственности за непреднамеренное убийство.

Изменения в законопроект Минздрава планируется внести в ходе заседания, которое пройдёт в феврале 2017 года.

Надира Коннова