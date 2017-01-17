Генпрокуратура проверяет покупку двух грузовых самолётов Почтой России Печать
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17.01.2017 15:18

Генпрокуратура проверяет покупку двух грузовых самолётов Почтой России

Впервые Почта России запустила два грузовых самолёта Ту-204 5 декабря 2016 года из московского аэропорта Внуково. Ранее средства массовой информации сообщали, что данные самолёты были куплены Почтой России за 3,39 млрд рублей.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ТАСС, Генеральная прокуратура России проверяет законность приобретения Почтой России двух Ту-204.

По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, в настоящее время прокуратура проверяет, законны ли действия ФГУП "Почта России" при осуществлении закупки двух грузовых самолетов Ту-204.

Куренной отметил, что материалы проверок не подлежат разглашению до моменты их завершения.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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