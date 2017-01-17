Генпрокуратура проверяет покупку двух грузовых самолётов Почтой России

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ТАСС, Генеральная прокуратура России проверяет законность приобретения Почтой России двух Ту-204.

По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, в настоящее время прокуратура проверяет, законны ли действия ФГУП "Почта России" при осуществлении закупки двух грузовых самолетов Ту-204.

Куренной отметил, что материалы проверок не подлежат разглашению до моменты их завершения.

Надира Коннова

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