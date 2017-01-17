Как стало известно "СоцИнформБюро", 22 декабря в социальной сети Facebook появился пост с фотографией, изобличающий езду водителя замглавы мэрии Волгограда.

Снимок был сделан гражданским активистом Алексеем Ульяновым на фотокамеру мобильного телефона. Инцидент произошел на Ангарском, перед расширением дороги, ведущей в сторону центра города. Автомобиль Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, дабы обогнать впереди идущий транспорт. Позже выяснилось, что за рулем находился водитель заместителя главы администрации Волгограда Андрея Сидоренко.

За зафиксированное правонарушение водителю грозит штраф в 5 тыся рублей рублей или лишение права управлять транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

Надира Коннова

ФОТО: Алексей Ульянов