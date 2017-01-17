Уралец напоил трёхлетнего сына алкоголем до бессознания

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 16 января 26-летний житель Еманжелинска, находясь у себя дома в алкогольном опьянении, решил напоить своего ребёнка пивом, в результате чего у мальчика началась острая интоксикация и он потерял сознание.

Сейчас ребёнок находится в реанимации в удовлетворительном состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

Местные СМИ сообщают со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР региона, что нерадивый отец на допросе заявил, будто не видит ничего предосудительного в своём поступке, ведь пиво полезно для организма, в том числе и детского. А мать ребёнка в момент попойки не смогла остановить супруга.

«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения. Следственными органами будет инициировано лишение мужчины родительских прав», - сообщается в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.



Лилия Финько

Фото: архив СК России