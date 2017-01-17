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|Уралец напоил трёхлетнего сына алкоголем до бессознания
|Скандалы и ЧП Главные новости
|17.01.2017 16:01
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 16 января 26-летний житель Еманжелинска, находясь у себя дома в алкогольном опьянении, решил напоить своего ребёнка пивом, в результате чего у мальчика началась острая интоксикация и он потерял сознание.
Сейчас ребёнок находится в реанимации в удовлетворительном состоянии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним»).
Местные СМИ сообщают со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР региона, что нерадивый отец на допросе заявил, будто не видит ничего предосудительного в своём поступке, ведь пиво полезно для организма, в том числе и детского. А мать ребёнка в момент попойки не смогла остановить супруга.
«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения. Следственными органами будет инициировано лишение мужчины родительских прав», - сообщается в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Фото: архив СК России
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