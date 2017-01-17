Уралец напоил трёхлетнего сына алкоголем до бессознания Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
17.01.2017 16:01

Уралец напоил трёхлетнего сына алкоголем до бессознания

26-летний житель Еманжелинска Челябинской области сделал своим собутыльником трёхлетнего сына, который в итоге попал в реанимацию в бессознательном состоянии.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 16 января 26-летний житель Еманжелинска, находясь у себя дома в алкогольном опьянении, решил напоить своего ребёнка пивом, в результате чего у мальчика началась острая интоксикация и он потерял сознание.

Сейчас ребёнок находится в реанимации в удовлетворительном состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

Местные СМИ сообщают со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР региона, что нерадивый отец на допросе заявил, будто не видит ничего предосудительного в своём поступке, ведь пиво полезно для организма, в том числе и детского. А мать ребёнка в момент попойки не смогла остановить супруга.

«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения. Следственными органами будет инициировано лишение мужчины родительских прав», - сообщается в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.


Лилия Финько

Фото: архив СК России

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru