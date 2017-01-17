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|«Сбербанк» прокомментировал инцидент с ночевкой бомжа в отделении
|Скандалы и ЧП
|17.01.2017 17:52
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Напомним, что инцидент произошел 16 января около 8 часов вечера в отделении №8621/0104 в Центральном районе. Местная жительница не смогла получить необходимые услуги, поскольку увидела на полу отделения спящего бомжа.
– Как обычно, после работы я заскочила в Сбербанк на площади – и сразу вышла из помещения. Снимать наличность в присутствии мерзко пахнувшего и представлявшего потенциальную угрозу моей безопасности бомжа я посчитала неразумным,– рассказала Людмила Т.
После публикации материала о случае с местной жительницей, в редакцию ИА «СоцИнформБюро» поступило официальное письмо от пресс-службы «Сбербанка». В нем журналистов заверили, что каждое отделение безопасно для горожан.
- Круглосуточные зоны самообслуживания банка не оборудованы электронными замками. Безопасность офисов банка обеспечивается в круглосуточном режиме, все офисы оборудованы камерами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова полиции. В случае обращения клиента банк незамедлительно принимает соответствующие меры, — говорится в письме.
В случае экстренной ситуации в пресс-службе посоветовали просто обращаться в правоохранительные органы.
Интересно, что в данном отделении «Сбербанка» на площади Павших борцов ранее электронный замок имелся, однако по каким-то причинам прошлым вечером он не работал.
Стоит сказать, что после сообщения от банка о безопасности все равно осталось непонятным, к кому обращаться в случае опасной ситуации в позднее время. Ведь ночью отделение закрыто и никаких работников там уже нет.
Также стоит задать вопрос, откуда обычный клиент знает о наличии экстренной кнопки в помещении для самообслуживания и успеет ли он ее обнаружить в случае ЧП?
Юлия Соболева
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