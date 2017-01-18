Взрыв в центре Волгограда попал на камеру видеорегистратора автомобиля

В минувший вторник около 10:00 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о взрыве газового баллона под Комсомольским путепроводом. На место происшествия незамедлительно выехала спасательная бригада. В результате ЧП пострадали три человека. Два из них были госпитализированы с ожогами, а третьему рабочему помощь была оказана на месте. Было установлено, что взрыв произошел в тот момент, когда рабочие разбирали строительные вагончики с оборудованием.

Взрыв был такой силы, что осколки от взорвавшегося баллона разлетелись на десятки метров.

Момент взрыва засняла камера видеорегистратора автомобиля, двигавшегося в тот момент по мосту, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Volga-day.ru.

По предварительным данным, инцидент произошел в результате неправильной эксплуатации газового баллона при проведении ремонтных работ.

Надира Коннова

ФОТО: скриншот с Youtube.com