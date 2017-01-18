Под Волгоградом «шестёрка» врезалась в КАМАЗ Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
18.01.2017 10:03

Под Волгоградом «шестёрка» врезалась в КАМАЗ

Дорожно-транспортное происшествие, серьёзно покалечившее двух человек, случилось 17 января в 23:20 на трассе «Волгоград-К.Шахтинский» в Калачевском районе области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, минувшим вечером 22-летний мужчина за рулём «ВАЗ-2106» двигался со стороны Волгограда в сторону Суровикино.

На 96 километре федеральной дороги «Волгоград-К.Шахтинский» водитель не выдержал безопасную дистанцию до впереди следовавшего «КАМАЗа-53213» и врезался в него, когда тот притормозил.

В результате столкновения водитель легковушки и его 18-летний пассажир получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницу.

Лилия Финько

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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