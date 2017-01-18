Дорожная яма привела к ДТП с пострадавшими Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
18.01.2017 10:34

Дорожная яма привела к ДТП с пострадавшими

ДТП, спровоцированное плохим состоянием дорожного покрытия, произошло 17 января в Центральном районе Волгограда.

 

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне вечером 18-летний парень за рулём «KIA Rio» следовал по улице Коммунистической в сторону улицы Пражская.

Напротив дома № 40 по ул. Коммунистической автомобилист угодил в дорожную яму, а после, пытаясь вырулить, столкнулся с припаркованным «BMW-Х5».

В результате ДТП 18-летний пассажир автомобиля «KIA» с травмами был доставлен в больницу.

Между тем, статистика гласит, что каждое пятое дорожно-транспортное происшествие в России случается из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог.

Согласно действующему законодательству РФ, автомобилист имеет право на возмещение ущерба в случае повреждений транспортного средства из-за ненадлежащего состояния дорожного покрытия автодороги.

Лилия Финько

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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