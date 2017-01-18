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|Волгоградский бизнесмен скрыл от налоговой 13 млн рублей
|Скандалы и ЧП Волгоград
|18.01.2017 11:25
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Следователи считают, что в 2013-2014 годах Дмитрий Докудовский, чья компания занимается ремонтом и строительством автозаправочных станций в Волгограде и области, уклонился от уплаты налогов.
Для этого бизнесмен подделал документы, гласившие о том, что к работе, в том числе и поставке стройматериалов, якобы были привлечены 5 субподрядчиков. Однако, как установили следователи, никаких сторонних фирм не было, все работы велись собственными силами.
Такой преступный ход позволил Докудовскому сэкономить на уплате налогов на сумму более 13 миллионов рублей.
Вскоре о действиях бизнесмена стало известно правоохранительным органам и его задержали. Несмотря на весомые доказательства, Докудовский вину не признаёт.
В рамках расследования дела было арестовано имущество обвиняемого: автомобиль иностранного производства, два дома и земельный участок общей стоимостью 15,5 млн рублей.
Если суд встанет на сторону обвинения, бизнесмену грозит срок до 2 лет заключения.
Лилия Финько
Фото: globallookpress
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