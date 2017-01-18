Волгоградский бизнесмен скрыл от налоговой 13 млн рублей Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
18.01.2017 11:25

Волгоградский бизнесмен скрыл от налоговой 13 млн рублей

В Волгограде будут судить руководителя фирмы, который, по версии следствия, использовал преступную схему для уклонения от уплаты налогов более 13 миллионов рублей.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по региону, завершено расследование и передано в суд уголовное дело, которое было возбуждено по ч.1 ст.199 УК РФ в отношении руководителя фирмы ООО «ПромПроектМонтаж» Дмитрия Докудовского.

Следователи считают, что в 2013-2014 годах Дмитрий Докудовский, чья компания занимается ремонтом и строительством автозаправочных станций в Волгограде и области, уклонился от уплаты налогов.

Для этого бизнесмен подделал документы, гласившие о том, что к работе, в том числе и поставке стройматериалов, якобы были привлечены 5 субподрядчиков. Однако, как установили следователи, никаких сторонних фирм не было, все работы велись собственными силами.

Такой преступный ход позволил Докудовскому сэкономить на уплате налогов на сумму более 13 миллионов рублей.

Вскоре о действиях бизнесмена стало известно правоохранительным органам и его задержали. Несмотря на весомые доказательства, Докудовский вину не признаёт.

В рамках расследования дела было арестовано имущество обвиняемого: автомобиль иностранного производства, два дома и земельный участок общей стоимостью 15,5 млн рублей.

Если суд встанет на сторону обвинения, бизнесмену грозит срок до 2 лет заключения.

Лилия Финько

Фото: globallookpress

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