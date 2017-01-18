Котлован в пойме Царицы раскрыл тайны движения бюджетных средств в регионе

Несколько дней назад рядом со скандальной гостиницей на улице Краснознаменской началась новая стройка. Жители города увидели в пойме металлический забор, за которым строительная техника рыла котлован. Через некоторое время стало известно, что на этом месте по адресу 62-й Армии, 1б на площади в 4 гектара планируется возведение интерактивного музея «Россия. Моя история». Об этом позже сообщил волгоградский общественный деятель Валерий Котельников. Как сообщает ИА «Волга-Каспий», аукцион по строительству нового культурного объекта прошел еще до новогодних праздников. Заказчиком выступила некоммерческая организация Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области». Победителе тендера стала компания ОАО «Приволжстрансстрой». Вся документация об аукционе проходила через сайт вышеуказанного фонда. По всей видимости это было сделано, чтобы не привлекать лишнее внимание общественников и журналистов. В результате контракт на строительство нулевого цикла стоимостью в 19,5 миллионов рублей подписали 16 декабря. Согласно технической документации аукциона, здание нового музея будет иметь площадь в 7630 квадратных метров. Вместимость музея составит 600 человек. В срок 60 дней компания «Приволжстрансстрой» должна будет подготовить фундамент для дальнейшей стройки: разграничить строительную площадку, выполнить разбивку осей здания, убрать с участка коммуникации и обустроить фундамент. Интересно, что в последнее время «Приволжстрансстрой» часто выигрывает аукционы на строительство и ремонт важных культурных объектов Волгоградской области. Компания принимает участие в строительстве нового храма Александра Невского, реконструирует ДЮЦ. На счету компании также постройка вертолетной площадки в волгоградской больнице скорой медицинской помощи №25. Но главное внимание в этой истории с тихими аукционами стоит обратить на Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области». Согласно открытым данным на официальном сайте, фонд регулярно проводит дорогостоящие и весьма интересные закупки. Так, недавно там появилась заявка на покупку автомобиля с цветографической окраской и громкоговорителем, стоимостью в 3,5 миллиона рублей. В технической документации указано, что это должен быть автомобиль «Audi» А6 Quattro в люксовой комплектации с салоном из кожи.

Для каких целей планируется использование такого дорогого авто остается непонятным. В самом фонде заверили, что машина после покупки будет кому-либо пожертвована. - Вы можете посмотреть техническое задание. В соответствии с данными требованиями приобрести автомобиль за меньшую стоимость, к сожалению, нельзя. Если бы была такая возможность, мы бы это сделали. Однако, хочется отметить, что фонд приобретает автомобиль не для личных нужд, а чтобы потом его пожертвовать кому-либо. Возможно, он будет пожертвован органам внутренних дел. Здесь уже на усмотрение фонда. Данная машина будет пожертвована для целей и нужд города, либо области. Фонд приобретает все в целях социально-экономического развития Волгоградской области, в тесном взаимодействии с администрацией области и городом Волгоград, - прокомментировала сотрудница фонда. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области объяснили, что ни о каких дорогих автомобилях со спецсигналами они не знают. - Если данная машина приедет для постановки на учет в ГАИ, и если там все законно – сотрудники зарегистрируют, поставят машину на учет. Если нет, значит, не зарегистрируют. Есть нормативные документы, где определены четкие критерии лиц, кто имеет право передвигаться со спецсигналами. Законодательством РФ четко регламентировано использование спецсигналов на служебном транспорте, - сообщили в ведомстве. На том же сайте Фонда журналистам удалось обнаружить еще один интересный аукцион для МВД. На этот раз заявка касалась организации питания для полицейских сельского поселения Большие Чапурники в Светлоярском районе на срок в 7 месяцев. Сумма аукциона составила 3 миллиона 200 тысяч рублей. Какое отношение имеет еда для полицейских и дорогие автомобили с мигалками к развитию региона остается невыясненным. Видимо руководство Фонда не зря помогает правоохранителям. Ведь после скандала с благоустройством тротуаров в Красноармейском районе главный распорядитель средств глава Фонда Владимир Дубовик вышел сухим из воды, в то время как на подрядчиков завели уголовные дела. Если посмотреть на документы Фонда, то можно увидеть там аукционы на закупку бумаги для ФНС, на ремонт и приобретение мебели для Регионального межведомственного штаба по обеспечению безопасности к ЧМ-2018. Как считает политолог Станислав Аранович, региональная власть таким образом создает теневые схемы движения бюджетных средств, пряча их от глаз журналистов и общественников. - Ситуация с этим фондом зеркально отражает ситуацию с экономическим развитием и стратегическим направлением движения волгоградского губернатора. Исходя из устава и собственно названия Фонда его задача – заниматься развитием экономики региона, социальными проектами. Подобных Фондов на территории Волгоградской области, насколько мне известно, два. По факту все эти структуры не что иное, как черный кошелек губернатора. По сути это и есть настоящее бюджетозамещение, цель которого уход от процедуры Госзакупок. Любому большому руководителю, реально нужны карманные деньги для оперативного решения государственных задач. Главный вопрос, как тот или иной конкретный руководитель распоряжается данными средствами, поскольку вариантов их использовать и уводить – масса, - заявил политолог. В итоге получается удобная схема. Бюджетные средства не проходят через официальный портал госзакупок, а значит не будоражат волгоградскую общественность. А пока никто ничего не знает, деньги «сливают» на дорогие авто и бумагу для налоговиков, которые видимо являются самым важным элементом социально-экономического развития Волгоградской области. Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте» < Предыдущая Следующая >