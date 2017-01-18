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|Волгоградка скончалась в очереди в магазине "Магнит"
|Скандалы и ЧП Волгоград
|18.01.2017 11:55
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Утром в одном из магазинов сети "Магнит" в Красноармейском районе города пожилая женщина внезапно упала и потеряла сознание.
Как стало известно "СоцИнформБюро", 18 января в Красноармейском районе города Волгограда около 9:30 пожилая женщина стояла на кассе в очереди с покупками. Внезапно ей стало плохо и она упала, потеряв сознание.
Сотрудники магазина "Магнит" незамедлительно вызвали скорую помощь, однако к приезду медиков у пациентки уже наступила биологическая смерть.
"Зрачок широкий, на свет не реагировал, пульс на сонных артериях отсутствовал, сердечные тоны не выслушивались, дыхание отсутствовало, на кистях уже появились признаки гипостаза", - сообщили в экстренных городских службах.
Отметим, что никаких реанимационные мероприятий до прибытия бригады скорой никто не оказывал.
Надира Коннова
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