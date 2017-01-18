Утром в одном из магазинов сети "Магнит" в Красноармейском районе города пожилая женщина внезапно упала и потеряла сознание.

Как стало известно "СоцИнформБюро", 18 января в Красноармейском районе города Волгограда около 9:30 пожилая женщина стояла на кассе в очереди с покупками. Внезапно ей стало плохо и она упала, потеряв сознание.

Сотрудники магазина "Магнит" незамедлительно вызвали скорую помощь, однако к приезду медиков у пациентки уже наступила биологическая смерть.

"Зрачок широкий, на свет не реагировал, пульс на сонных артериях отсутствовал, сердечные тоны не выслушивались, дыхание отсутствовало, на кистях уже появились признаки гипостаза", - сообщили в экстренных городских службах.

Отметим, что никаких реанимационные мероприятий до прибытия бригады скорой никто не оказывал.

Надира Коннова