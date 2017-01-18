В Оренбурге нашли похищенную 12-летнюю школьницу

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на региональное СК, неизвестные похитили 12-летнюю Дьякову Анастасию в Оренбурге. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

На сайте ведомства сообщается, что 17 января около 15:00 неизвестные, находясь возле жилого дома 20/1 по улице Родимцева, применив насилие, против воли потерпевшей посадили её в автомобиль "Лада Гранта" белого цвета и увезли в неизвестном направлении.

По факту похищения было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего".

Опытные следователи-криминалисты и сотрудники полиции начали поиск пропавшей девочки. В настоящее время местонахождение 12-летней жительницы Оренбурга Анастасии Дьяковой установлено. Девочку нашли в районе городской свалки. Подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний житель Пермского края. Мужчина уже подтвердил свою причастность к похищению малолетней.

Расследование уголовного дела продолжается.

Надира Коннова

ФОТО: oreninform