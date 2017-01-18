Волгоградец сменил имя и внешность, чтобы скрыться от полиции Печать
Скандалы и ЧП
18.01.2017 13:23

Волгоградец сменил имя и внешность, чтобы скрыться от полиции

На остановке общественного транспорта сотрудники МВД задержали мужчину, который несколько лет находился в федеральном розыске.

Вчера на одной из автобусных остановок в Красноармейском районе полиция задержала 37-летнего волгоградца, который долгое время находился в розыске.

Несколько лет назад волгоградец был приговорен судом к 5,5 годам лишения свободы за избиение и хищение имущества у прохожего. Тогда мужчина должен был отправиться в колонию строгого режима.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД, все эти годы преступник прятался от полицейских по съемным квартирам в Волгограде и других регионах, где ему удалось обманным путем изменить свои паспортные данные и внешность.

Сейчас мужчина задержан полицией и в скором времени он будет привлечен к ответственности.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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