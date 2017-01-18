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|Волгоградец сменил имя и внешность, чтобы скрыться от полиции
|Скандалы и ЧП
|18.01.2017 13:23
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Вчера на одной из автобусных остановок в Красноармейском районе полиция задержала 37-летнего волгоградца, который долгое время находился в розыске.
Несколько лет назад волгоградец был приговорен судом к 5,5 годам лишения свободы за избиение и хищение имущества у прохожего. Тогда мужчина должен был отправиться в колонию строгого режима.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД, все эти годы преступник прятался от полицейских по съемным квартирам в Волгограде и других регионах, где ему удалось обманным путем изменить свои паспортные данные и внешность.
Сейчас мужчина задержан полицией и в скором времени он будет привлечен к ответственности.
Юлия Соболева
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