"Червиво-конфетный скандал" в Иркутской области Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
18.01.2017 13:24

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История с "червивыми конфетами", обнаруженными в детских новогодних подарках от губернатора в Иркутской области, не завершена.

Как стало известно "СоцИнформБюро", председатель регионального правительства Александр Битаров на пресс-конференции 17 января заявил, что "не надо политизировать эту историю".

Напомним, в новогодних подарках для сирот оказались червивые конфеты. В настоящее время иркутский Роспотребнадзор продолжает выяснять, почему в новогодних подарках от губернатора для сирот и детей из малоимущих семей оказались червивые конфеты и испорченный шоколад. В качестве доказательств были представлены снимки, где в конфетах видны черви, а на шоколаде белый налет. Эта история получила широкий резонанс не только в федеральных СМИ, но и за пределами России.

"Кто видел этих червей? Я дал поручение министерству социального развития – чтобы обошли сотни людей и выяснили, видел их кто-нибудь или не видел", - цитирует информагенство ИД "Аргументы недели" слова Александра Битарова.

Чиновник утверждает, что "ни у министра, ни у губернатора даже мысли не могло возникнуть, чтобы там что-то подешевле закупить".

Александр Битаров выразил возмущение по поводу того, что раздутый до федеральных масштабов "конфетный скандал" весьма негативно отражается не только на репутации Иркутской области, но и на имидже президента России.

Отметим, что подарки от губернатора Иркутской области в этом году получили более 98 тысяч детей: сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями, ВИЧ-инфицированные, дети из многодетных, неполных или малообеспеченных семей. Деньги были выделены на подарки из трех источников: областного бюджета, средств муниципалитетов и за счет спонсоров.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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