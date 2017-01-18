В красноярском морге не доглядели за бабушкой Печать
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18.01.2017 13:24

В красноярском морге не доглядели за бабушкой

Бесследное исчезновение тела умершей 88-летней женщины из морга города Красноярска произошло ещё в прошлом месяце. С тех пор об умершей ничего неизвестно.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому Краю, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как выяснили правоохранительные органы, 06 декабря 2016 года в отдел экспертизы трупов ККБСМЭ, находящийся на улице Партизана Железняка, поступило тело 88-летней женщины для проведения судебно-медицинской экспертизы.

На следующий день эксперты провели все необходимые процедуры, после чего санитар отправил тело в одну из холодильных камер, расположенных на цокольном этаже морга.

12 декабря в регистратуру учреждения обратилась родственница умершей, однако сотрудники морга не смогли выдать тело, так как оно пропало.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства для воссоздания полной картины произошедшего. Персонал морга проходит проверку на полиграфе.

Среди основных версий: случайно захоронение умершей или умышленное похищение тела, сообщили в ведомстве.

Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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