Под Волгоградом племянник угнал автомобиль своего дяди, чтобы покататься Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
18.01.2017 13:59

В Нехаевском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне

23-летний парень после распития спиртного вместе со своим родственником угнал его автомобиль.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в полицию обратился 60-летний житель Нехаевского района. Заявитель сообщил, что у него угнали принадлежащий ему автомобиль "ВАЗ-111730", который находился в гараже рядом с домовладением.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий угнанный автомобиль сотрудники полиции обнаружили у придорожного кафе на автодороге "ст.Нехаевская - ст.Упорниковская". За рулем авто находился 23-летний племянник потерпевшего. Молодой человек сознался в угоне чужой автомашины.

Оказалось, что в день совершения преступления он вместе со своим дядей распивал спиртные напитки. Вечером парень вернулся к родственнику, открыл гараж и угнал автомобиль, чтобы покататься.

Автомашина в исправном состоянии возвращена законному владельцу. В настоящее время по факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России

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