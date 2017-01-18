Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в полицию обратился 60-летний житель Нехаевского района. Заявитель сообщил, что у него угнали принадлежащий ему автомобиль "ВАЗ-111730", который находился в гараже рядом с домовладением.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий угнанный автомобиль сотрудники полиции обнаружили у придорожного кафе на автодороге "ст.Нехаевская - ст.Упорниковская". За рулем авто находился 23-летний племянник потерпевшего. Молодой человек сознался в угоне чужой автомашины.

Оказалось, что в день совершения преступления он вместе со своим дядей распивал спиртные напитки. Вечером парень вернулся к родственнику, открыл гараж и угнал автомобиль, чтобы покататься.

Автомашина в исправном состоянии возвращена законному владельцу. В настоящее время по факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России