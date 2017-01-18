Устроивший «танцующий» свадебный кортеж полицейский уволен из органов



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», решение об увольнении было принято в результате проведённой проверки после обнародования видеоролика.

Уволенным оказался старший лейтенант полиции подразделения УВД по ТиНАО Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) Карахан Балакеримов.

"Кроме того, проводится служебная проверка в отношении руководителей бывшего полицейского, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, на днях столичные правоохранительные органы заинтересовались видеороликом со свадебным кортежем, грубо нарушающим правила дорожного движения. Ведущий автомобиль ехал задним ходом по проспекту, а его действия сопровождались одобрительными выкриками и автосигналами других участников свадебной процессии.

Также стало известно, что кортеж, состоявший из автомобилей Bentley, Gelendеwagen, Cadillac Escalade, Mercedez и BMW, по ходу своего пути заблокировал несколько улиц.



Лилия Финько