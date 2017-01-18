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|Устроивший «танцующий» свадебный кортеж полицейский уволен из органов
|Скандалы и ЧП Главные новости
|18.01.2017 14:38
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Уволенным оказался старший лейтенант полиции подразделения УВД по ТиНАО Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) Карахан Балакеримов.
"Кроме того, проводится служебная проверка в отношении руководителей бывшего полицейского, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Напомним, на днях столичные правоохранительные органы заинтересовались видеороликом со свадебным кортежем, грубо нарушающим правила дорожного движения. Ведущий автомобиль ехал задним ходом по проспекту, а его действия сопровождались одобрительными выкриками и автосигналами других участников свадебной процессии.
Также стало известно, что кортеж, состоявший из автомобилей Bentley, Gelendеwagen, Cadillac Escalade, Mercedez и BMW, по ходу своего пути заблокировал несколько улиц.
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