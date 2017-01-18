В Волгограде 1,5-годовалый ребенок оказался запертым на балконе

Как стало известно "СоцИнформБюро", со слов очевидцев, инцидент произошел в многоквартирном доме в Дзержинском районе, расположенном по улице Тургенева, 16. Службу спасения вызвали очевидцы произошедшего.

Жители района, проходя мимо вышеуказанного дома, услышали, что с одного из балконов раздается громкий детский плач. Очевидцы зашли в подъезд и позвонили в квартиру, однако дверь никто не открыл. Соседи предположили, что ребенок заперт на балконе и вызвали на помощь сотрудников МЧС и полицию.

Взрослые вернулись домой в тот момент, когда спасатели вызволяли ребенка.

Оказалось, что родители на некоторое время вышли из квартиры, оставив ребенка одного. Правоохранители провели с родителями беседу на тему оставления ребенка в опасности. К счастью, для малыша все закончилось благополучно.

Надира Коннова