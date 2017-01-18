Враги современной России: мнения экспертов
Как показывают опросы, большинство граждан считает, что у России на сегодняшний день существуют реал....
Музеи и спорткары. Кто финансирует главные проекты губернатора?
Несколько дней назад рядом со скандальной гостиницей на улице Краснознаменской началась новая стройк....
|В Михайловке продавщицу магазина нашли мертвой
|Скандалы и ЧП
|18.01.2017 14:56
|
Вечером 14 января в продуктовом магазине, расположенном в доме №10 по улице Целинная поселка Себрово города Михайловки, было найдено тело 46-летней продавщицы. В области груди, живота, спины и шеи у женщины были обнаружены множественный колото-резанные раны.
Незамедлительно следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент уже назначен ряд судебных экспертиз, 30 человек опрошено.
Сотрудники Следственного комитета просят жителей Михайловки, которые совершали покупки в данном магазине 13 и 14 января, и тех, кто располагает какой-либо информацией о преступнике, сообщить в правоохранительные органы. За помощь следствию гарантируется анонимность.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
14:56
В Михайловке продавщицу магазина нашли мертвой
-
14:48
В Волгограде 1,5-годовалый ребенок оказался запертым на балконе
-
14:38
Устроивший «танцующий» свадебный кортеж полицейский уволен из органов
-
14:32
Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен на треть
-
14:15
В аптеке низких цен стоимость лекарств оказалась завышенной
-
13:59
Под Волгоградом племянник угнал автомобиль своего дяди, чтобы покататься
-
13:24
"Червиво-конфетный скандал" в Иркутской области
-
13:24
В красноярском морге не доглядели за бабушкой
-
13:23
Волгоградец сменил имя и внешность, чтобы скрыться от полиции
-
13:01
В Волгограде пройдут гонки на мотоциклах «Битва на Волге»
-
12:46
В Оренбурге нашли похищенную 12-летнюю школьницу
-
12:26
В Волгограде начали лечить маленьких наркоманов
-
11:55
Волгоградка скончалась в очереди в магазине "Магнит"
-
11:40
Музеи и спорткары. Кто финансирует главные проекты губернатора?
Самое читаемое
-
14:56
В Михайловке продавщицу магазина нашли мертвой
-
14:48
В Волгограде 1,5-годовалый ребенок оказался запертым на балконе
-
14:38
Устроивший «танцующий» свадебный кортеж полицейский уволен из органов
-
13:59
Под Волгоградом племянник угнал автомобиль своего дяди, чтобы покататься
-
13:24
"Червиво-конфетный скандал" в Иркутской области
-
13:24
В красноярском морге не доглядели за бабушкой
-
13:23
Волгоградец сменил имя и внешность, чтобы скрыться от полиции
Последние комментарии
-
В Волгограде на запись видеорегистратора попало жестокое избиение мужчины на дороге
-
Мораьный урод >>
-
-
В Волгограде противники перевода времени просят оставить всё как есть
-
недопустимое содержимоеs:нед опустимое содержимоенедоп устимое содержимое.chan ge.org/p/предсе ... >>
-
-
Волгоградские отделения Сбербанка превращаются в ночлежки для бомжей
-
Бомжи спят там каждую зиму, но ещё я не разу не слышал, чтобы они на кого-то напали прямо в павильоне. >>
-
-
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
Заход солнца Волгоград -20:10:31 (22.06.2017) Восход солнца Волгоград- 04:00:11 (22.06.2017) Заход ... >>
-
-
Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году
-
Осужденного наказали за татуировку
-
Ололопхпхпаха ору,не надо быть вором,чтобы знать,что свастика означает отрицание к властям и режиму,при ... >>
-
-
Плата за парковку в аэропорту была завышена
-
Сказочные персонажи объяснят мигрантам, как себя вести
-
Самому главному мигранту Собянину методичка не помогла. И что с ним делать? >>
-