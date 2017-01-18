В Михайловке продавщицу магазина нашли мертвой

Вечером 14 января в продуктовом магазине, расположенном в доме №10 по улице Целинная поселка Себрово города Михайловки, было найдено тело 46-летней продавщицы. В области груди, живота, спины и шеи у женщины были обнаружены множественный колото-резанные раны.

Незамедлительно следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент уже назначен ряд судебных экспертиз, 30 человек опрошено.

Сотрудники Следственного комитета просят жителей Михайловки, которые совершали покупки в данном магазине 13 и 14 января, и тех, кто располагает какой-либо информацией о преступнике, сообщить в правоохранительные органы. За помощь следствию гарантируется анонимность.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress