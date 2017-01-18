Житель Кировского района устроил в своей квартире наркопритон

17 января сотрудникам МВД удалось задержать 50-летнего неработающего жителя Кировского района, который организовал в своей квартире притон для наркоманов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, волгоградец предоставлял свое жилье неустановленным личностям для изготовления и потребления наркотических веществ. В качестве вознаграждения за беспрепятственный и круглосуточный вход в квартиру наркоманы приносили мужчине еду и алкоголь.

В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств». На данный момент свою вину мужчина признал полностью. За организацию притона волгоградцу грозит до 4 лет тюрьмы.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»