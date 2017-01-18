«Мираж» утаил от налоговой 28 млн рублей Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
18.01.2017 17:38

«Мираж» утаил от налоговой 28 млн рублей

Директор урюпинской фирмы ООО «Мираж» создал иллюзию отсутствия почти трёх десятков миллионов рублей перед налоговой.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в СУ СКР по региону, директор предприятия ООО «Мираж», реализующеего сельскохозяйственную продукцию, Александр Васильев обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, не желая делиться с налоговой службой частью от полученной прибыли, Васильев вносил в налоговую декларацию заведомо ложные данные. Согласно этим сведениям, «Мираж» закупал продукцию по цене, в которую уже был включён налог на добавочную стоимость.

На самом деле, товар приобретался бизнесменом у физических и юридических лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения. Такая, казалось бы, несущественная деталь в сведениях позволила Васильеву «сэкономить» более 28,5 миллионов рублей.

Вскоре о проделках предприимчивого бизнесмена стало известно правоохранительным органам. После проведённой проверки в отношении Васильева было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

В настоящее время бизнесмен дожидается суда, находясь под домашним арестом. Вину Васильев не признаёт.

Следует отметить, что его «коллега» из Волгограда, бизнесмен Дмитрий Докудовский скрыл от налоговой «всего» 13 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело в отношении Докудовского также передано в суд.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

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