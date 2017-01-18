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|Под суд идет фельдшер, не отреагировавший на звонок тонущих детей в Карелии
|Скандалы и ЧП
|18.01.2017 18:33
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В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении фельдшера «Суоявской ЦРБ» Ирины Щербаковой, возбужденного по статье «Халатность».
Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года в Карелии в районе Сямозера. Туристическая группа из детей и четырех взрослых пошла в поход и попала в шторм на озере, одна из лодок перевернулась. 14 детей погибло. Часть из них спаслась на острове, близ деревни Кадама.
По данным уголовного дела, 18 июня 2016 года около 3 часов дня в больницу поступил звонок от 12-летнего ребенка, который находился в составе туристической группы детского лагеря «Парк-отель Сямозеро».
- Помогите, мы в Карелии. Спасите нас, пожалуйста, мы в озере тонем! - сообщил ребенок сотруднице больницы.
Однако на другом конце провода в грубой форме Ирина перебила мальчика и сообщила, что разговор записывается. Номер телефона звонившего она пригрозила отправить полиции и резко положила трубку.
Как установили следователи, разрыв телефонной связи произошел именно со стороны диспетчерской в больнице. Сообщение о бедствии Щербакова не передала МЧС, а сам факт звонка скрыла, не отразив даже в журнале.
В ходе расследования сотрудники СК определили, что ближайшее подразделение спасателей находилось в 100 километрах от места трагедии. Если бы сотрудница больницы отреагировала на сигнал о бедствии, детских смертей удалось бы избежать.
Из-за халатности Щербаковой спасательная операция началась только утром следующего дня. Тогда в деревню на берегу озера пришла выжившая девочка и рассказал о случившемся местным жителям.
В ходе расследования, следователи опросили свидетелей, провели очные ставки, следственные эксперименты и обыски в медицинском учреждении. Все собранные данные легли в основу уголовного дела в отношении Щербаковой. В ближайшее время она предстанет перед судом.
Отметим, что в середине декабря СК России предъявил обвинения собственнику и директору детского лагеря «Парк-Отель «Сямозеро»» Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову и инструктору лагеря Валерию Круподерщикову.
Юлия Соболева
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