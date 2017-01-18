Под суд идет фельдшер, не отреагировавший на звонок тонущих детей в Карелии

В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении фельдшера «Суоявской ЦРБ» Ирины Щербаковой, возбужденного по статье «Халатность».

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года в Карелии в районе Сямозера. Туристическая группа из детей и четырех взрослых пошла в поход и попала в шторм на озере, одна из лодок перевернулась. 14 детей погибло. Часть из них спаслась на острове, близ деревни Кадама.

По данным уголовного дела, 18 июня 2016 года около 3 часов дня в больницу поступил звонок от 12-летнего ребенка, который находился в составе туристической группы детского лагеря «Парк-отель Сямозеро».

- Помогите, мы в Карелии. Спасите нас, пожалуйста, мы в озере тонем! - сообщил ребенок сотруднице больницы.

Однако на другом конце провода в грубой форме Ирина перебила мальчика и сообщила, что разговор записывается. Номер телефона звонившего она пригрозила отправить полиции и резко положила трубку.

Как установили следователи, разрыв телефонной связи произошел именно со стороны диспетчерской в больнице. Сообщение о бедствии Щербакова не передала МЧС, а сам факт звонка скрыла, не отразив даже в журнале.

В ходе расследования сотрудники СК определили, что ближайшее подразделение спасателей находилось в 100 километрах от места трагедии. Если бы сотрудница больницы отреагировала на сигнал о бедствии, детских смертей удалось бы избежать.

Из-за халатности Щербаковой спасательная операция началась только утром следующего дня. Тогда в деревню на берегу озера пришла выжившая девочка и рассказал о случившемся местным жителям.

В ходе расследования, следователи опросили свидетелей, провели очные ставки, следственные эксперименты и обыски в медицинском учреждении. Все собранные данные легли в основу уголовного дела в отношении Щербаковой. В ближайшее время она предстанет перед судом.

Отметим, что в середине декабря СК России предъявил обвинения собственнику и директору детского лагеря «Парк-Отель «Сямозеро»» Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову и инструктору лагеря Валерию Круподерщикову.

Юлия Соболева

Фото: Следственный комитет России