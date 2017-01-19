В Советском районе при пожаре погиб мужчина

Прошлым утром в пожарно-спасательную службу поступило сообщение от жителей Советского района. Они сообщили, что в деревянном частном доме на улице Балакирева начался пожар.

На место происшествия незамедлительно выехала пожарная бригада. Ликвидировать огонь удалось спустя 20 минут.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по Волгоградской области, на месте пожара был обнаружен погибший. На данный момент его личность устанавливается.

Как предположили пожарные, трагедия произошла в результате неосторожного обращения с огнем.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress