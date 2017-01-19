Враги современной России: мнения экспертов
Как показывают опросы, большинство граждан считает, что у России на сегодняшний день существуют реал....
Музеи и спорткары. Кто финансирует главные проекты губернатора?
Несколько дней назад рядом со скандальной гостиницей на улице Краснознаменской началась новая стройк....
|В Советском районе при пожаре погиб мужчина
|Скандалы и ЧП
|19.01.2017 10:01
|
Прошлым утром в пожарно-спасательную службу поступило сообщение от жителей Советского района. Они сообщили, что в деревянном частном доме на улице Балакирева начался пожар.
На место происшествия незамедлительно выехала пожарная бригада. Ликвидировать огонь удалось спустя 20 минут.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по Волгоградской области, на месте пожара был обнаружен погибший. На данный момент его личность устанавливается.
Как предположили пожарные, трагедия произошла в результате неосторожного обращения с огнем.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
10:44
Мошенниками изобретен новый способ автоподставы
-
10:01
В Советском районе при пожаре погиб мужчина
-
06:59
"Берите! В магазине дороже!": В Волгограде пенсионерам на почте "впаривали" ненужные им товары
-
06:47
Андрей Аршавин вошел в десятку лучших футболистов мира
-
06:12
СМИ: Минфин не поддержал антитабачную концепцию Минздрава
-
05:29
Молодые россиянки отправились в Белек
-
05:05
Третья победа в Минске
-
18.01.2017 18:33
Под суд идет фельдшер, не отреагировавший на звонок тонущих детей в Карелии
-
18.01.2017 17:38
«Мираж» утаил от налоговой 28 млн рублей
-
18.01.2017 17:08
Житель Кировского района устроил в своей квартире наркопритон
-
18.01.2017 16:26
Мужчину не приняли на работу из-за малого количества друзей в соцсети
-
18.01.2017 16:24
19 января в Волгограде перекроют несколько улиц
-
18.01.2017 16:05
В учебных заведениях США могут ввести курс о «российском вмешательстве»
-
18.01.2017 15:17
Безопасность волгоградцев на Крещение Господне обеспечат более 400 полицейских
Самое читаемое
-
10:01
В Советском районе при пожаре погиб мужчина
-
18.01.2017 18:33
Под суд идет фельдшер, не отреагировавший на звонок тонущих детей в Карелии
-
18.01.2017 17:38
«Мираж» утаил от налоговой 28 млн рублей
-
18.01.2017 17:08
Житель Кировского района устроил в своей квартире наркопритон
-
18.01.2017 14:56
В Михайловке продавщицу магазина нашли мертвой
-
18.01.2017 14:48
В Волгограде 1,5-годовалый ребенок оказался запертым на балконе
-
18.01.2017 14:38
Устроивший «танцующий» свадебный кортеж полицейский уволен из органов
Последние комментарии
-
В Волгограде 1,5-годовалый ребенок оказался запертым на балконе
-
Бедный малыш. Я представляю как он испугался. А родители безмозглые! Ну как так можно? >>
-
-
В Волгограде на запись видеорегистратора попало жестокое избиение мужчины на дороге
-
Мораьный урод >>
-
-
В Волгограде противники перевода времени просят оставить всё как есть
-
Волгоградские отделения Сбербанка превращаются в ночлежки для бомжей
-
Бомжи спят там каждую зиму, но ещё я не разу не слышал, чтобы они на кого-то напали прямо в павильоне. >>
-
-
Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году
-
Плата за парковку в аэропорту была завышена
-
Кто эти уроды, которые наживаются на других? Люди-паразиты. Покупая билет на самолёт я в том числе ... >>
-
-
Устроивший «танцующий» свадебный кортеж полицейский уволен из органов
-
В предвоенной Германии жило более 6 миллионов евреев.Они контролировали (как им казалось) всё ... >>
-