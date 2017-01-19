В Волгограде освободили по УДО директора благотворительного фонда, укравшего 8 миллионов

Как стало известно "СоцИнформБюро", Кировским районным судом было удовлетворено ходатайство директора Фонда социальной поддержки населения Дениса Землянского об условно-досрочном освобождении. Землянский выйдет на свободу после 10 месяцев, которые он провел в колонии-поселения.

Напомним, исполнительного директора "Волгоградского областного фонда социальной поддержки населения" (ВОФСПН) Дениса Землянского обвинили в 4-х эпизодах злоупотребления полномочиями.

В декабре 2010 года Землянский оформил самому себе беспроцентный займ на сумму 800 тысяч рублей. При этом, свои действия он пояснил председателю Попечительского совета фонда тем, что деньги якобы предназначались для социальных целей. На самом же деле, Землянский купил своей жене иномарку класса "Премиум". В дальнейшем фонд и супруга Землянского заключили между собой договор аренды автомобиля, по которому ежемесячно перечислялась арендная плата на сумму свыше 20 тысяч рублей, а автомобилем пользовался сам Денис Землянский.

В мае 2011 года под эгидой благотворительности Денис Землянский оформил несколько векселей на общую сумму 5 млн 100 тыс. рублей. В дальнейшем он обналичил эти деньги при помощи своего знакомого предпринимателя и потратил их на строительство своего коттеджа.

По аналогичной схеме в марте и мае 2013 года Землянский получил свыше 2,5 млн рублей из средств благотворительного фонда и потратил их на покупку строительных материалов, мебели и прочие личные цели, совершенно не связанные с благотворительностью.

Стоит отметить, что в указанный фонд обращались десятки граждан, которые реально нуждались в финансовой помощи, но получали отказ.

Прокуратура Волгоградской области направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Центральный районный суд. Расследование данного уголовного дела проводилось региональным УФСБ.

Суд первой инстанции признал в декабре 2016 года Землянского виновным в четырех эпизодах злоупотребления полномочиями и осудил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В феврале 2016 года областной суд изменил приговор Центрального районного суда от 23 декабря прошлого года в отношении исполнительного директора "Волгоградского областного фонда социальной поддержки населения" (ВОФСПН)

Государственное обвинение настаивало на том, чтобы назначить Землянскому наказания в виде реального лишения свободы на 2 года с отбыванием в колонии-поселении. Но Центральный районный суд вынес приговор Землянскому в виде условной меры и освободил от отбывания наказания по амнистии. Прокуратура Центрального района города Волгограда была не согласна со столь либеральным наказанием и обжаловала приговор в апелляционном порядке.

В итоге, Волгоградский областной суд все-таки прислушался к мнению прокуратуры региона и изменил приговор суда первой инстанции, назначив Землянскому 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. И вот, отсидев 10 месяцев, Землянский был освобожден по УДО за примерное поведение.

Анна Павлова