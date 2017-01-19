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|Под Волгоградом селянин ограбил за ночь 5 магазинов
|Скандалы и ЧП
|19.01.2017 12:05
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Ночью 18 января на пульт полицейских Киквидзенского района поступило сообщение о нескольких кражах.
Приехавшие на место происшествия сотрудники МВД увидели, что преступник сорвал замки с 5 торговых павильонов. Злоумышленник смог проникнуть в магазины с детскими товарами, продуктами и автозапчастями. Все работники магазинов недосчитались в кассах около 13 тысяч рублей.
По горячим следам в скором времени мужчина был задержан. Грабителем оказался 26 летний безработный местный житель. Полицейским он рассказал, что пошел на преступление из-за трудного материального положения. Похищенные деньги вор вернуть не смог, потому что за ночь «спустил» все на такси и продукты.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Юлия Соболева
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