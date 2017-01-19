В Волгограде уволили сотрудницу почтового отделения, "впаривающей" пенсионерам "Чоко Пай" Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
19.01.2017 12:34

В Волгограде уволили сотрудницу почтового отделения,

История с инцидентом в почтовом отделении №12 города Волгограда получила продолжение. В УФПС Волгоградской области сообщили, что по данному факту была проведена служебная проверка, в результате которой виновную сотрудницу освободили от занимаемой должности.

Напомним, ранее "СоцИнформБюро" сообщало, что в почтовом отделении №12 города Волгограда пенсионерам вместе с единовременной выплатой в размере 5 000 рублей в обязательном порядке предлагали отовариться коробкой "Чоко Пай" за 97 рублей. Данный факт стал известен благодаря выложенному в одной из популярных групп в соцсети ВКонтакте посту, который гласил, что "утром 18 января в 12-м почтовом отделении пенсионеры получали обещанные 5000 рублей, а им в обязательном порядке вручали коробку "Чоко Пай" за 97 рублей". К слову, стоимость этого суфле в магазине стоит всего 67 рублей.

По словам написавшей пост, те пенсионеры, кто высказывал свое возмущение и не хотел брать ненужный им товар, слышали в ответ: "Тогда сейчас горошек дам или конфеты по 570 рублей за килограмм". Еще был гениальный ответ от работника почты: "А мне тогда куда весь этот товар девать? Берите, в магазине дороже..."

Главный специалист по корпоративным коммуникациям Управления федеральной почтовой связи Волгоградской области Елена Суздальцева сообщила, что по данному факту проведена служебная проверка, виновная сотрудница освобождена от занимаемой должности.

- В настоящее время проводится опрос клиентов, получавших компенсацию в отделении почтовой связи Волгоград 400012, им предлагается вернуть товар с выплатой его полной стоимости, - заявил представитель регионального УФСП.

Анна Павлова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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