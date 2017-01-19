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|Предполагаемый убийца продавца в Михайловке попал на камеры уличного видеонаблюдения
|Скандалы и ЧП Волгоград
|19.01.2017 14:01
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Напомним, вечером 14 января в продуктовом магазине, расположенном в доме №10 по улице Целинная поселка Себрово города Михайловки, было обнаружено тело 46-летней женщины-продавца с многочисленными колото-резаными ранами в области груди, живота, спины и шеи.
Незамедлительно следственный комитет по Волгоградской области по факту убийства возбудил уголовное дело. Следователи назначили ряд судебных экспертиз, уже 30 человек опрошено, однако преступник продолжает находиться на свободе.
Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Volga-day.ru, в настоящее время на руках у следователей имеется видеозапись, которая, возможно, поможет в поисках преступника.
СУ СК РФ обращается к тем, кто совершал покупки 13-го и 14-го января 2017 года в том самом магазине, а также тем, кто знает что-то об обстоятельствах этой жестокой расправы или узнал человека на видео, с просьбой сообщить эту информацию в полицию.
В ведомстве отметили, что за помощь следствию гарантируется анонимность.
Надира Коннова
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