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|Под Волгоградом хуторянину грозит 2 года тюрьмы за браконьерство
|Скандалы и ЧП
|19.01.2017 15:37
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Полиция задержала жителя Октябрьского района за незаконный лов рыбы на Цимлянском водохранилище.
В ходе проведения рейда в Октябрьском районе на окраине хутора Ильмень полиция задержала 34-летнего местного жителя.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, мужчина осуществлял лов рыбы на льду Цимлянского водохранилища при помощи сетей. На месте происшествия сотрудники МВД изъяли рыболовную сеть и несколько килограмм рыбы.
На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». За незаконную ловлю рыбы мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.
Юлия Соболева
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