Под Волгоградом хуторянину грозит 2 года тюрьмы за браконьерство Печать
Скандалы и ЧП
19.01.2017 15:37

Под Волгоградом хуторянину грозит 2 года тюрьмы за выловленную рыбуПолиция задержала жителя Октябрьского района за незаконный лов рыбы на Цимлянском водохранилище.

В ходе проведения рейда в Октябрьском районе на окраине хутора Ильмень полиция задержала 34-летнего местного жителя.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, мужчина осуществлял лов рыбы на льду Цимлянского водохранилища при помощи сетей. На месте происшествия сотрудники МВД изъяли рыболовную сеть и несколько килограмм рыбы.

На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». За незаконную ловлю рыбы мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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