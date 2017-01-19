Полиция задержала жителя Октябрьского района за незаконный лов рыбы на Цимлянском водохранилище.

В ходе проведения рейда в Октябрьском районе на окраине хутора Ильмень полиция задержала 34-летнего местного жителя.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, мужчина осуществлял лов рыбы на льду Цимлянского водохранилища при помощи сетей. На месте происшествия сотрудники МВД изъяли рыболовную сеть и несколько килограмм рыбы.

На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». За незаконную ловлю рыбы мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress