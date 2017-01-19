Враги современной России: мнения экспертов
Как показывают опросы, большинство граждан считает, что у России на сегодняшний день существуют реал....
Музеи и спорткары. Кто финансирует главные проекты губернатора?
Несколько дней назад рядом со скандальной гостиницей на улице Краснознаменской началась новая стройк....
|Под Волгоградом задержали участника банды нефтеворов
|Скандалы и ЧП
|19.01.2017 19:01
|
17 января 2017 года в одном из общежитий города Камышин был арестован 41-летний местный житель. С марта 2016 года он скрывался от полиции за совершение кражи нефти с магистрального нефтепровода в Николаевском районе.
Сейчас в отношении нефтевора решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в прошлом году на месте кражи с поличным были задержаны 7 местных жителей, которые пытались выкачать нефтепродукты из скрытых подземных цистерн.
Мужчины выкачивали нефть с целью дальнейшей перепродажи. Всего нанесенный ущерб составил около 1 миллиона рублей.
На данный момент под арестом находятся двое злоумышленников, в отношении остальных действует подписка о невыезде.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
19:01
Под Волгоградом задержали участника банды нефтеворов
-
18:12
В Волгограде разрабатывается проект мемориального комплекса «Лысая гора»
-
17:01
«Нужно избегать казенщины»: Сергей Шойгу побывал в ЮВО
-
15:37
Под Волгоградом хуторянину грозит 2 года тюрьмы за браконьерство
-
15:34
Стало известно, какие пароли стали в 2016 году самыми популярными
-
14:59
Из горящей школы в Москве эвакуировали порядка 750 человек
-
14:26
Аналитики выяснили, чем больше всего недовольны россияне
-
14:01
Предполагаемый убийца продавца в Михайловке попал на камеры уличного видеонаблюдения
-
13:08
За ночь в купели Волгограда окунулись более 6 тысяч человек
-
12:34
В Волгограде уволили сотрудницу почтового отделения, "впаривающей" пенсионерам "Чоко Пай"
-
12:05
Под Волгоградом селянин ограбил за ночь 5 магазинов
-
11:56
В Волгограде освободили по УДО директора благотворительного фонда, укравшего 8 миллионов
-
11:15
В Волгоградской области началась подготовка к соревнованию АРМИ-2017
-
10:44
Мошенниками изобретен новый способ автоподставы
Самое читаемое
-
19:01
Под Волгоградом задержали участника банды нефтеворов
-
15:37
Под Волгоградом хуторянину грозит 2 года тюрьмы за браконьерство
-
14:59
Из горящей школы в Москве эвакуировали порядка 750 человек
-
14:01
Предполагаемый убийца продавца в Михайловке попал на камеры уличного видеонаблюдения
-
12:34
В Волгограде уволили сотрудницу почтового отделения, "впаривающей" пенсионерам "Чоко Пай"
-
12:05
Под Волгоградом селянин ограбил за ночь 5 магазинов
-
11:56
В Волгограде освободили по УДО директора благотворительного фонда, укравшего 8 миллионов
Последние комментарии
-
В Волгограде 1,5-годовалый ребенок оказался запертым на балконе
-
Бедный малыш. Я представляю как он испугался. А родители безмозглые! Ну как так можно? >>
-
-
В Волгограде на запись видеорегистратора попало жестокое избиение мужчины на дороге
-
Мораьный урод >>
-
-
В Волгограде противники перевода времени просят оставить всё как есть
-
Волгоградские отделения Сбербанка превращаются в ночлежки для бомжей
-
Бомжи спят там каждую зиму, но ещё я не разу не слышал, чтобы они на кого-то напали прямо в павильоне. >>
-
-
Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
Уроды верните ребёнка в семью!!! Решили доблесть проявить?! Внедопустимое содержимоете ли нашли ... >>
-
-
Устроивший «танцующий» свадебный кортеж полицейский уволен из органов
-
В предвоенной Германии жило более 6 миллионов евреев.Они контролировали (как им казалось) всё ... >>
-