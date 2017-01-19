Под Волгоградом задержали участника банды нефтеворов Печать
Скандалы и ЧП
19.01.2017 19:01

Под Волгоградом задержали участника банды нефтеворов

Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии поймали в Камышине мужчину, который почти год находился в федеральном розыске за кражу нефтепродуктов в составе преступной группы.

17 января 2017 года в одном из общежитий города Камышин был арестован 41-летний местный житель. С марта 2016 года он скрывался от полиции за совершение кражи нефти с магистрального нефтепровода в Николаевском районе.

Сейчас в отношении нефтевора решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в прошлом году на месте кражи с поличным были задержаны 7 местных жителей, которые пытались выкачать нефтепродукты из скрытых подземных цистерн.

Мужчины выкачивали нефть с целью дальнейшей перепродажи. Всего нанесенный ущерб составил около 1 миллиона рублей.

На данный момент под арестом находятся двое злоумышленников, в отношении остальных действует подписка о невыезде.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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