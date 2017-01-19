Под Волгоградом задержали участника банды нефтеворов

17 января 2017 года в одном из общежитий города Камышин был арестован 41-летний местный житель. С марта 2016 года он скрывался от полиции за совершение кражи нефти с магистрального нефтепровода в Николаевском районе.

Сейчас в отношении нефтевора решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в прошлом году на месте кражи с поличным были задержаны 7 местных жителей, которые пытались выкачать нефтепродукты из скрытых подземных цистерн.

Мужчины выкачивали нефть с целью дальнейшей перепродажи. Всего нанесенный ущерб составил около 1 миллиона рублей.

На данный момент под арестом находятся двое злоумышленников, в отношении остальных действует подписка о невыезде.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress