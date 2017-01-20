На севере Волгограда при пожаре в пятиэтажке заживо сгорел мужчина Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
20.01.2017 09:54

На севере Волгограда при пожаре в пятиэтажке заживо сгорел мужчина

Трагедия произошла на улице Качалова в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 19 января в 19:25 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре. На улице Качалова в одной из квартир 5-ти этажного дома в комнате горели домашние вещи на площади 5 кв.м.

Пожарные расчёты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 11 минут. После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили обгоревшее тело неизвестного мужчины.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего. Предполагаемой причиной пожара эксперты назвали короткое замыкание электропроводки.

Надира Коннова
ФОТО: globallookpress

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