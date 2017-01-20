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|В Суровикино подростки избили и ограбили 15-летнего школьника
|Скандалы и ЧП Волгоград
|20.01.2017 10:12
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Накануне двое подростков - 14 и 17 лет, распивали спиртные напитки. Около 4 часов утра им пришла, "гениальная", по их мнению, идея. Подростки, будучи уже весьма в нетрезвом состоянии, решили наведаться к своему знакомому с целью "поживиться".
Незваным гостям находившийся один дома 15-летний школьник был не рад и поэтому не стал открывать дверь. Пьяные приятели возмутились такому "негостеприимству" и стали выламывать входную дверь. Спустя некоторое время им это удалось. Оказавшись в жилище, подростки нанесли школьнику несколько ударов по лицу, а затем, приставив к его горлу нож, отобрали находившийся у него в руках мобильный телефон. Злоумышленникам этого показалось мало и они забрали лежавшие на видном месте деньги в сумме чуть больше 100 рублей и поспешили скрыться с места преступления.
- Злоумышленников спугнул участковый, которого подростки увидели в окно. Тот заходит на территорию частного домовладения. Полицейского успел вызвать по телефону школьник, пока пьяные приятели пытались проникнуть в дом, - сообщила "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.
Всего спустя час следователи территориального подразделения СКР и полицейские районного отдела полиции установили место нахождения нападавших.
В настоящее время злоумышленники задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Уже удалось установить, что задержанные являются фигурантом еще одного уголовного дела. Так, 6 января 2017 года они угнали автомобиль "Жигули", принадлежащий местной жительнице.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Подростки свою вину в разбойном нападении уже признали.
Расследование данного уголовного дела продолжается.
Надира Коннова
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