В Дзержинском районе водитель на «Ленд Крузере» насмерть сбил пенсионерку Печать
Скандалы и ЧП
20.01.2017 10:17

В Дзержинском районе водитель на «Ленд Крузере» насмерть сбил пенсионерку

Пожилая женщина оказалась под колесами иномарки, когда переходила дорогу в неположенном месте.

Вчера около 17-30 вечера 44-летний водитель на автомашине «Тойота Ленд Крузер Прадо» ехал со стороны Аэропорта в сторону шоссе Авиаторов.

Напротив дома №15 по улице Ленина поселка Гумрак «Прадо» наехал на 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в результате аварии женщина получила серьезные травмы, от которых скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

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