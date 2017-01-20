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|В Дзержинском районе водитель на «Ленд Крузере» насмерть сбил пенсионерку
|Скандалы и ЧП
|20.01.2017 10:17
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Вчера около 17-30 вечера 44-летний водитель на автомашине «Тойота Ленд Крузер Прадо» ехал со стороны Аэропорта в сторону шоссе Авиаторов.
Напротив дома №15 по улице Ленина поселка Гумрак «Прадо» наехал на 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в результате аварии женщина получила серьезные травмы, от которых скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Юлия Соболева
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