В Дзержинском районе водитель на «Ленд Крузере» насмерть сбил пенсионерку

Пожилая женщина оказалась под колесами иномарки, когда переходила дорогу в неположенном месте. Вчера около 17-30 вечера 44-летний водитель на автомашине «Тойота Ленд Крузер Прадо» ехал со стороны Аэропорта в сторону шоссе Авиаторов. Напротив дома №15 по улице Ленина поселка Гумрак «Прадо» наехал на 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в результате аварии женщина получила серьезные травмы, от которых скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области < Предыдущая Следующая >