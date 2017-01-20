В Волгограде инвалиду пришлось добиваться пособия через суд Печать
Скандалы и ЧП
20.01.2017 10:50

В Волгограде инвалиду пришлось добиваться пособия через суд

«Центр социальной защиты населения» в Центральном районе отказал инвалиду I группы в выплате пособия на малолетнего ребенка.

В прокуратуру Центрального района обратилась 39-летняя местная жительница-инвалид I группы. Она рассказала, что получила отказ в выплате ежемесячного пособия на своего несовершеннолетнего сына.

«Центр социальной защиты населения» по Центральному району мотивировал свой отказ тем, что с 1 июля в Волгоградской области вступил в силу новый Социальный кодекс. Согласно документу, социальную выплату могут получить граждане, постоянно проживающие на территории области.

Женщина, обратившаяся на соцпомощью, длительное время проживала на территории города в общежитии, поэтому имела только временную регистрацию.

В результате инвалиду пришлось обращаться в суд, чтобы доказать факт постоянного проживания на территории Волгоградской области.

Суд удовлетворил иск женщины в полном объеме. В скором времени «Центр социальной защиты» начнет оформление необходимого пособия.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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