Враги современной России: мнения экспертов
Как показывают опросы, большинство граждан считает, что у России на сегодняшний день существуют реал....
Музеи и спорткары. Кто финансирует главные проекты губернатора?
Несколько дней назад рядом со скандальной гостиницей на улице Краснознаменской началась новая стройк....
|В Волгограде инвалиду пришлось добиваться пособия через суд
|Скандалы и ЧП
|20.01.2017 10:50
|
В прокуратуру Центрального района обратилась 39-летняя местная жительница-инвалид I группы. Она рассказала, что получила отказ в выплате ежемесячного пособия на своего несовершеннолетнего сына.
«Центр социальной защиты населения» по Центральному району мотивировал свой отказ тем, что с 1 июля в Волгоградской области вступил в силу новый Социальный кодекс. Согласно документу, социальную выплату могут получить граждане, постоянно проживающие на территории области.
Женщина, обратившаяся на соцпомощью, длительное время проживала на территории города в общежитии, поэтому имела только временную регистрацию.
В результате инвалиду пришлось обращаться в суд, чтобы доказать факт постоянного проживания на территории Волгоградской области.
Суд удовлетворил иск женщины в полном объеме. В скором времени «Центр социальной защиты» начнет оформление необходимого пособия.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
11:14
Пропавшего в Рождество ребенка нашли в водах Ижоры
-
10:50
В Волгограде инвалиду пришлось добиваться пособия через суд
-
10:22
В мире начали платить по счетам слонами
-
10:17
В Дзержинском районе водитель на «Ленд Крузере» насмерть сбил пенсионерку
-
10:12
Аборты – запретить по закону?
-
10:12
В Суровикино подростки избили и ограбили 15-летнего школьника
-
09:54
На севере Волгограда при пожаре в пятиэтажке заживо сгорел мужчина
-
09:15
Песков выразил надежду, что Путин пойдет на новый президентский срок
-
08:18
Российские «пляжники» не сыграют на ЧМ – 2017
-
06:05
«Спартак» прибыл Абу-Даби
-
04:26
Евгений Бушманов возглавит российскую «молодежку»
-
19.01.2017 19:01
Под Волгоградом задержали участника банды нефтеворов
-
19.01.2017 18:12
В Волгограде разрабатывается проект мемориального комплекса «Лысая гора»
-
19.01.2017 17:01
«Нужно избегать казенщины»: Сергей Шойгу побывал в ЮВО
Самое читаемое
-
10:50
В Волгограде инвалиду пришлось добиваться пособия через суд
-
10:17
В Дзержинском районе водитель на «Ленд Крузере» насмерть сбил пенсионерку
-
10:12
В Суровикино подростки избили и ограбили 15-летнего школьника
-
09:54
На севере Волгограда при пожаре в пятиэтажке заживо сгорел мужчина
-
19.01.2017 19:01
Под Волгоградом задержали участника банды нефтеворов
-
19.01.2017 15:37
Под Волгоградом хуторянину грозит 2 года тюрьмы за браконьерство
-
19.01.2017 14:59
Из горящей школы в Москве эвакуировали порядка 750 человек
Последние комментарии
-
В Волгограде 1,5-годовалый ребенок оказался запертым на балконе
-
Бедный малыш. Я представляю как он испугался. А родители безмозглые! Ну как так можно? >>
-
-
В Волгограде противники перевода времени просят оставить всё как есть
-
Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году
-
Под суд идет фельдшер, не отреагировавший на звонок тонущих детей в Карелии
-
Ну вот и посадят фельдшера, а главных виновных отпустят. Как всегда. И кстати на записи разговора ... >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
Устроивший «танцующий» свадебный кортеж полицейский уволен из органов
-
В предвоенной Германии жило более 6 миллионов евреев.Они контролировали (как им казалось) всё ... >>
-