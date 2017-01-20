В Волгограде инвалиду пришлось добиваться пособия через суд

В прокуратуру Центрального района обратилась 39-летняя местная жительница-инвалид I группы. Она рассказала, что получила отказ в выплате ежемесячного пособия на своего несовершеннолетнего сына.

«Центр социальной защиты населения» по Центральному району мотивировал свой отказ тем, что с 1 июля в Волгоградской области вступил в силу новый Социальный кодекс. Согласно документу, социальную выплату могут получить граждане, постоянно проживающие на территории области.

Женщина, обратившаяся на соцпомощью, длительное время проживала на территории города в общежитии, поэтому имела только временную регистрацию.

В результате инвалиду пришлось обращаться в суд, чтобы доказать факт постоянного проживания на территории Волгоградской области.

Суд удовлетворил иск женщины в полном объеме. В скором времени «Центр социальной защиты» начнет оформление необходимого пособия.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress