Пропавшего в Рождество ребенка нашли в водах Ижоры

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на СК по Ленобласти, в Коммунаре нашли тело шестилетнего ребенка, который пропал 7 января. Мальчик был обнаружен в реке Ижора за триста метров от дома вблизи дамбы. Его нашли криминалисты следственного управления и водолазы поискового отряда "Шлиссельбург" с помощью квадрокоптера, который дали волонтеры. Оказалось, что ребенка унесло вниз по течению.

Напомним, в Рождество около 11:00 6-летний ребенок вышел во двор один на улице Бумажников, чтобы погулять с собакой. Родители, таким образом, приучали своего сына потихоньку к самостоятельности. Надолго одного не оставляли. Спустя 10 минут во двор спустился отец. Однако ребенка там не было. Лишь пес одиноко сидел во дворе.

Родители кинулись в поисках сына по окрестностям. Так и не найдя его, они обратились в полицию. Также бросили клич в соцсетях. Мальчика искали, как говорится, всем миром. К поискам подключились местные жители и волонтеры. А между тем, вечером того же дня следственный отдел по Гатчине возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Мальчика искали не только по в окрестностям, но и в водах Ижоры. Река славится своим сильным течением. К поискам были подключены военные водолазы. Против спасателей работало и время и погода. Объявлениями о поиске пропавшего мальчика были усеяны все станции метрополитена и страницы петербургских соцсетей.

Ребенка нашли на 13-й день после начала поисков. Сейчас тело мальчика направлено на экспертизу в морг для установления точной точной причины смерти. Сыщики все же придерживаются версии, что это был несчастный случай. Многоэтажный дом, в котором мальчик жил с родителями, находится не так далеко от Ижоры.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, с самого начала рассматривались различные версии произошедшего, одной из которых является несчастный случай вблизи реки Ижора.

- Были свидетельства как минимум троих очевидцев, которые видели как мальчик гуляет с собакой вдоль берега реки. А берег Ижоры очень пологий. А на Рождество, прямо как назло, припорошило все снегом. Так что, вполне возможно, что мальчик нечаянно наступил на полынью, - прокомментировала представитель СК.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте