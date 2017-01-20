Чиновник Краснооктябрьского района Волгограда задержан за взятку Печать
Скандалы и ЧП
20.01.2017 12:38

В Волгограде чиновник задержан за взятку

Главный специалист экономического отдела администрации Краснооктябрьского района был пойман с при получении взятки от местного коммерсанта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника районной администрации Николая Самошина по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконное бездействие».

На своей должности Самошин осуществлял учет торговых объектов на территории района. Согласно должностным полномочиям он должен был пресекать незаконную установку торговых павильонов.

По данным следствия, в конце 2016 года к чиновнику обратился один коммерсант с просьбой покровительства. Он предложил Самошину «закрыть глаза» на нелегальную торговлю продуктами питания и елками за определенную плату.

Самошин и предприниматель договорились об ежемесячных отчислениях в 7 тысяч рублей за каждую торговую точку. В декабре к этой сумме прибавилось еще по 5 тысяч за каждый пункт продажи хвойных деревьев.

В общей сложности сумма мзды за бездействие составила 33 тысячи рублей. При передаче последней взятки Самошин был пойман с поличным сотрудниками полиции.

На данный момент проводятся дополнительные следственные действия. Свою вину Самошин признал полностью. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в октябре прошлого года в Краснооктябрьском районе задержали за взятку чиновницу Марину Каленскую. Как и господин Самошин, Каленская пообещала предпринимателю «закрыть глаза» на незаконную торговлю. Тогда суд обязал чиновницу выплатить штраф в размере 2 миллионов рублей.

Отметим, что недавно на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры России были опубликованы показатели преступности в России. Согласно данным, Волгоградская область за 2016 год «отличилась» самым большим показателем взяточничества среди регионов. Статус самого коррумпированного региона страны она занимает уже 3 год подряд.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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