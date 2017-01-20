Жителя Котовского района задержали за попытку кражи нефти Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
20.01.2017 13:53

Жителя Котовского района задержали за попытку кражи нефти

Полицейские раскрыли преступление, совершенное летом прошлого года, - попытку кражи нефти с магистрального нефтепровода.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 28 июля 2016 года в 10 км от рабочего поселка Красный Яр Жирновского района Волгоградской области сотрудники службы охраны нефтеперерабатывающей компании заметили несанкционированную врезку в нефтепровод. Задержать подозреваемого в попытке кражи нефти не удалось.

В результате разыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями Главного следственного управления регионального ГУ МВД России при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по подозрению в попытке хищения нефтепродуктов был задержан 40-летний ранее судимый за совершение аналогичного преступления житель Котовского района.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Покушение на кражу нефти из магистрального нефтепровода".

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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