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|Аноним сообщил об угрозе взрыва в телецентре "Останкино" в Москве
|Скандалы и ЧП Главные новости
|20.01.2017 14:18
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на РЕН ТВ, в экстренные службы поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в столичном телецентре "Останкино".
В материале отмечается, что ранее правоохранителям поступила информация, что здание, в котором находится ВГТРК, заминировано неизвестными. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и городских служб экстренного реагирования.
"Проводится проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
Анна Павлова
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