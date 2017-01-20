Аноним сообщил об угрозе взрыва в телецентре "Останкино" в Москве Печать
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20.01.2017 14:18

Аноним сообщил об угрозе взрыва в телецентре

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в телецентре "Останкино" в Москве.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на РЕН ТВ, в экстренные службы поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в столичном телецентре "Останкино".

В материале отмечается, что ранее правоохранителям поступила информация, что здание, в котором находится ВГТРК, заминировано неизвестными. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и городских служб экстренного реагирования.

"Проводится проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Анна Павлова
ФОТО: globallookpress

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