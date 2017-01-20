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|В Волгограде пытались незаконно построить многоэтажку на Баррикадной
|Скандалы и ЧП
|20.01.2017 14:34
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Вчера в Волгоградской городской думе состоялось заседание Комитета по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству. На повестке дня стояло обсуждение строительства многоэтажного жилого дома на улице Баррикадная, д.1 с отклонениями.
Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на интернет-газету «Кривое зеркало», в середине января против застройки выступили жители домов по улице Циолковского 22, 24, 29, 31, 33 и 35.
По словам волгоградцев, в ноябре 2016 года в Администрации Ворошиловского района прошли публичные слушания по вопросу предоставления строительной компании «Авангард-инвест» разрешения на некоторые отклонение при строительстве нового дома на улице Баррикадной. Инициатором такой застройки выступил собственник земли на указанном участке ДОСААФ Волгограда.
Так застройщик попросил у Администрации увеличить высоту дома, отступы стен от границ земельного участка, сократить количество машино-мест на парковке с 431 до 100, и поднять максимальный процент застройки в границах земельного участка с 60% до 90%.
- Обращаем Ваше внимание на тот факт, что речь идет об отклонении от норм ПЗЗ г. Волгограда не на 5-10%, а на 173% по первому пункту, на 300% по второму, на 331% по третьему, при увеличении максимального процента застраиваемого участка до предельной величины 90% в условиях плотной окружающей застройки, – сообщили возмущенные волгоградцы. - Судя по представленному плану, на участке не будет ни возможности подъезда и парковки автотранспорта, ни прилегающей территории, ни тем более детской площадки. А самое главное к этому дому, а также к другим близлежащим домам не смогут подъехать ни пожарные машины, ни скорая помощь.
Как считают местные жители, публичные слушания прошли с нарушениями, поскольку глава ДОСААФ Сергей Забеднов привел для массовости и предопределения результата своих учеников. В результате проект застройки с отклонениями был принят, несмотря на недовольство местных жителей.
После объявления результатов слушаний волгоградцы пытались отстоять свои права и в районной и в городской прокуратуре, однако все попытки оказались безуспешными.
Также жители остались возмущены заявлениями главы ДОСААФ Сергея Забеднова о том, что новое здание планируется использовать для патриотической деятельности. По его словам, на первых трех этажах там будет организована радиотехническая школа со спортивными и концертными залами. При том, что все остальные помещения в городе, принадлежащие ДОСААФ, уже давно сданы в аренду под магазины и гостиницы. А бесплатные кружки для граждан и вовсе закрыты.
На вчерашнем заседании депутаты городской Думы приняли решение поддержать граждан и предотвратить незаконную стройку. Так, главе администрации Волгограда Виталию Лихачеву была направлена рекомендация об отказе компании «Авангард-инвест» в согласовании отклонений.
Сегодня жильцы дома побывали на приеме у главы Волгограда Андрея Косолапова, который заверил волгоградцев, что данная стройка не будет согласована.
Юлия Соболева
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